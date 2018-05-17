В Черкассах выписали всех пострадавших в результате массового отравления

По состоянию на утро, 16 мая, в больницах города находились учительница и ученица черкасской школы

По состоянию Фото: dsns.gov.uaна вечер 16 мая из больниц выписали всех пострадавших в результате отравления на линейке в школе Черкасс. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на заявления представителей больниц.

"Уже выписали всех. Сегодня выписали учительницу", – сообщил главный врач Черкасской областной больницы Александр Дудник.

В приемном отделении Черкасской областной детской больницы подтвердили, что последнюю ученицу, которая находилась на стационарном лечении, также выписали.

Отмечается, что по состоянию на утро, 16 мая, в больницах города находились учительница и ученица черкасской школы.

Напомним, 8 мая в восьмой городской школе дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались до сотни человек с одной только торжественной линейки. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.

Ранее сообщалось, что после массового отравления детей в Черкассах школьники были проверены на возможное наличие химических веществ в организме, однако у них ничего не обнаружили. После этого приступили к проверки грунта, вода и воинской части.