Врачи отказываются показывать результаты анализов детей: все подробности массового отравления в Черкассах

Уже три дня власти не могут выяснить, что отравило больше 50 детей

Около сотни человек, из них 53 ребенка, с жалобами на затрудненное дыхание и потерю сознания угодили на больничные койки — таков итог праздничной линейки 8 мая во дворе школы №8 в Черкассах. Власти до сих пор не могут выяснить причину массового "недомогания", а город уже наводнили слухи разной степени паничности.

Роковая линейка

Всего на построении, приуроченному ко Дню памяти и примирения, собрались 424 ученика и педколлектив школы. Линейка началась в 8:35, и сначала ничто не предвещало беды.

"Дети пришли к школе, выстроились, некоторые, как обычно, опоздали, — рассказала "Сегодня" директор школы Татьяна Саенко. — Строй в данном случае был в виде буквы "П", на середину плаца никто за время линейки не выходил. Спустя некоторое время после начала линейки стало дурно детям и педагогам в разных частях строя. То есть сложно говорить о какой-либо локальности".

По словам Саенко, увидев, что ученикам становится плохо, она вызвала "скорую". Стало плохо и нескольким педагогам — у них затруднилось дыхание. Всего к медикам обратилось почти 100 человек, а 53 ребенка (из них 11 угодили в реанимацию, но уже переведены в стационар) и 4 педагога попали на больничные койки. Директор не исключила, что мог иметь место факт хулиганства и распыления какого-то вещества:

"Но в это тоже сложно поверить, потому как все было на виду. Не была причиной и жара — в то утро было прохладно".

Спикер черкасских спасателей Виталий Шульга говорит, что по предварительной официальной причине ЧП произошло из-за распыления неизвестного вещества.

"При этом, согласно взятым пробам воздуха и грунта на школьном дворе, никаких отклонений не было выявлено", — заявил нам Шульга.

Спасатели не исключают, что было распылено вещество, которое до их приезда полностью улетучилось, но пробы решено проверить еще в столичных лабораториях. При этом спасатели отмечают локальность ЧП — за пределами школьного двора проблем со здоровьем ни у кого не отмечалось. Сейчас событие классифицировано как массовое отравление, полиция открыла уголовное производство.

Слухи и тайны

"Мой брат Илья тоже попал в больницу — его тошнило и давление подскочило до космических показателей, как для ребенка, — рассказала нам черкасчанка Алина Моргунова. — Странно, но врачи отказались показать нашей маме результаты анализов. Она хотела сфотографировать документ и затем проконсультироваться со знакомыми медиками. Вместо этого сказали повторно сдать анализы 10 мая. Мы обратились к юристам, но те разъяснили, что если отравилось более 10 человек, то медики имеют право не разглашать итоги. А власти до сих пор ничего не говорят. При всем этом некоторые из детей, которые, по моей информации, были выписаны, снова вернулись в больницы. Им вновь стало плохо. Мне кажется, это похоже на отравление парами ртути".

А сотни жителей Черкасс в соцсетях уже выдвигают версии — от разлива цистерны с ртутью до кислотных дождей. Спасатели категорически отвергают эти версии и призывают не паниковать. Официальные результаты проверки могут огласить через несколько дней.

Похожее ЧП под Днепром

Неспокойно было на такой же линейке 8 мая и в Новомосковске Днепропетровской области. Как рассказали "Сегодня" в пресс-службе облуправления ГСЧС, в школу были вызваны оперативные службы после того, как 15 детей почувствовали недомогание.

"Приехав по вызову на место происшествия, спасатели взяли образцы воздуха и грунта, чтобы отправить на лабораторные исследования", — ответили нам в пресс-службе.

По данным ведомства, специалисты исключили пищевое отравление — до линейки дети не посещали школьную столовую. И это обстоятельство, и некоторые симптомы схожи с теми, которые пережили упавшие в обморок черкасские школьники. Например, в обоих случаях у школьников фиксировали резкое повышение кровяного давления. Ученикам медики поставили диагноз "вегето-сосудистый пароксизм" (учащение сердцебиения, одышка, головные боли). Одну девочку госпитализировали. Полиция открыла уголовное производство. Но официально случай в Днепропетровской области никак не связывают с происшествием в Черкассах.