Отравление детей в Черкассах: Супрун сообщила результаты анализов школьников

После массового отравления детей в Черкассах школьники были проверены на возможное наличие химических веществ в организме, однако у них ничего не обнаружили. Теперь проверяют грунт, воду и воинскую часть. Об этом рассказала журналистам перед началом заседания Кабинета министров и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, анализы подтвердили, что в организме детей нет никаких химических веществ.

"Дети нам рассказывали, что (до момента отравления. – Ред.) не были вместе, не питались вместе. Все пришли из дома, и на самом деле не было никакой связи между ними, а только этот двор, где они собрались. Был очень сильный дождь во вторник вечером. Поэтому этот сильный дождь, возможно, в канализацию что-то смыл, а может с военной базы. В воздухе ничего не нашли, но пробы взяли не в тот момент, когда это все происходило, а чуть позже. Пока что диагноза нет, единственное, что в их крови не было никаких химических веществ и в их моче не было никаких химических веществ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Врачи отказываются показывать результаты анализов детей: все подробности массового отравления в Черкассах

Супрун сказала, что сейчас проводят экспертизу грунта, воды и взяли анализы в военной части, которая могла стать источников беды.

"Там был очень сильный дождь. Там были проблемы с канализацией, и возможно были проблемы с газолином или бензином в военной части. Даже есть вопрос в том, что была новая мебель, которую доставили в школу. Может что-то из той мебели было, поэтому мы теперь проверяем ту мебель. Может там было какое-то вещество. Но дети пользовались уже той мебелью и они не заболели. Дети, я думаю, уже начнут возвращаться домой. Они будут под присмотром своих врачей-педиатров на протяжении двух недель. Уже нет новых случаев и ждем выводы наших лабораторий".

Напомним, 8 мая, во время утренней линейки в черкасской школе № 8 произошло массовое отравление детей – школьники теряли сознание прямо на линейке. Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман назвал возможную причину отравления школьников. Он считает, что это могло произойти из-за возможного локального распыления неизвестного вещества.

Президент Украины Петр Порошенко поручил принять все меры, чтобы установить причину отравления и оказать неотложную медицинскую помощь.