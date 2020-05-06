В Черкассах женщина отсудила у коммунальщиков крупную сумму: попала в ДТП на плохой дороге

Женщина отсудила деньги и за моральный, и за материальный ущерб

В Черкассах женщина отсудила у коммунальщиков более 60 тысяч гривен компенсации за поломку авто на плохой дороге – ее машина сломалась из-за незакрепленной крышки канализационного люка.

Об этом сообщили в Сосновском районном суде города.

Инцидент произошел еще в июле 2017 года, когда на улице Черновола микроавтобус наехал на крышку люка на проезжей части и машину отбросило на обочину.

Реклама

"Владелица микроавтобуса обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с "Черкассыводоканала" компенсацию за ремонт авто и моральный ущерб за невыполнение норм эксплуатации оборудования канализационной сети", – говорится в сообщении.

В ходе подготовительной части заседания, истица потребовала взыскать моральный и материальный ущерб, ссылаясь на то, что участники дорожного движения имеют право на безопасные условия дорожного движения и компенсацию ущерба.

Сумма повреждений авто составило около 55 тысяч гривен, и суд решил взыскать в пользу истицы 55 634 грн материального ущерба, а также моральный ущерб в размере 5000 гривен, судебный сбор в 692 гривны, расходы на услуги эвакуатора в 500 гривен.

В тренде Усиление обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

"Не согласившись с решением районного суда, коммунальное предприятие подало апелляционную жалобу. Постановлением Черкасского апелляционного суда ее оставили без удовлетворения, а решение Сосновского районного суда о взыскании ущерба оставили без изменений", - подытожили в суде.

Реклама

Напомним, ранее в правительстве решили выделить на ремонт дорог в 2020 году более 80 млрд гривен.

Это беспрецедентная сумма, которая сохранена в обновленном государственном бюджете Украины", – отмечали в Кабмине.

Начался самый масштабный ремонт дорог за всю историю Украины

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с Национальной ассоциацией дорожников обсудил вопрос привлечения украинцев к строительным работам.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама