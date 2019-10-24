В Черкасской области 16-летней девушке вынесли приговор за убийство родного деда

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В Черкасской области за убийство 55-летнего мужчины суд приговорил 16-летнюю девушку и двоих ее сообщников к длительным срокам тюремного заключения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, "что обвиняемые, среди которых 16-летняя девушка и двое молодых ребят, умышленно, по предварительному сговору и заранее разработанному четкому плану, совершили убийство 55-летнего деда девушки".

"Внучка потерпевшего лишила его возможности защищаться и сопротивляться, после чего сообщники неоднократно нанесли ему битой и металлической кувалдой телесные повреждения в жизненно важные органы, в результате чего наступила его смерть. В дальнейшем, с целью сокрытия преступления, тело мужчины закопали на территории лесного массива, смыли следы крови с места совершения преступления", – говорится в сообщении.

В суде обвиняемые отказались признать свою вину, однако представителю Звенигородской местной прокуратуры удалось доказать их виновность.

"Городищенским районным судом по результатам судебного разбирательства вынесен обвинительный приговор и подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12, 13 и 14 лет", — отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Чернигове 23-летняя девушка была приговорена к пожизненному заключению за убийство своих дяди и тети. По данным расследования, обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и вечером, когда домой вернулись ее дядя с тетей, у них произошел конфликт, а затем она нанесла многочисленные ножевые ранения (по несколько десятков) сначала своему дяде, а потом тете.

Также мы писали о том, что в Киеве суд вынес приговор по резонансному делу о гибели годовалого ребенка в декабре 2016 года, когда женщина на 11 дней бросила в запертой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочку. В результате мальчик умер от голода, а обессиленную девочку удалось спасти. Суд вынес приговор: горе-мать получила восемь лет тюрьмы, тогда как прокуратура требовала для нее пожизненного лишения свободы.

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