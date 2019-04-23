В Черкасской области для украинских защитников собрали тысячу куличей
Уже завтра праздничный груз повезут на передовую
Уже третий год подряд накануне Пасхи горожане несут их в Свято-Троицкий собор. Куличи после освящения передали волонтерам – уже завтра праздничный груз повезут на передовую. После Пасхальной службы в воскресенье их раздадут бойцам.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине назначили дополнительные поезда на Пасху и майские. При этом перечень добавочных рейсов еще не окончательный.
Также мы выяснили, как будут работать банки на Пасху и майские. Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля.
Напомним, богослов назвал три аспекта, которые перевернут представление о Пасхе и рассказал, какой главный смысл Воскресения Христа.
Кроме того, сайт "Сегодня" писал, как отметить Пасху, что нельзя класть в пасхальную корзину и можно ли пить.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Черкасской области для украинских защитников собрали тысячу куличей". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как украсить кулич на Пасху: беспроигрышные варианты декора
Куличи на Пасху должны быть яркими и нарядными