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В Черкасской области для украинских защитников собрали тысячу куличей

Сегодня, 20:13

Уже завтра праздничный груз повезут на передовую


В Черкасской области для украинских защитников собрали тысячу пасхальных куличей.

Уже третий год подряд накануне Пасхи горожане несут их в Свято-Троицкий собор. Куличи после освящения передали волонтерам – уже завтра праздничный груз повезут на передовую. После Пасхальной службы в воскресенье их раздадут бойцам.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине назначили дополнительные поезда на Пасху и майские. При этом перечень добавочных рейсов еще не окончательный. 

Также мы выяснили, как будут работать банки на Пасху и майские. Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля.  

Напомним, богослов назвал три аспекта, которые перевернут представление о Пасхе и рассказал, какой главный смысл Воскресения Христа.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, как отметить Пасху, что нельзя класть в пасхальную корзину и можно ли пить

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Тег военные, Пасха, кулич, Черкасская область, передовая

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