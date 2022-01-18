В Черкасской области два человека до смерти замерзли на работе

В настоящее время проводится расследование трагического инцидента

Тела нашли в холодильной камере/Коллаж: "Сегодня"

В Черкасской области на рабочем месте умерли два человека. Трагедия произошла 16 января.

Об этом сообщили в Управлении Гоструда в Черкасской области.

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Детали трагедии

Инцидент произошел в селе Боровица на предприятии, осуществляющем деятельность по выращиванию зерновых и технических культур. Там на рабочем месте обнаружили двух мертвых работников. По информации работодателя, электрика и охранника предприятия обнаружили в холодильной камере без признаков жизни.

"По поручению Государственной службы Украины по вопросам труда Управлением Гоструда в Черкасской области создана комиссия по специальному расследованию группового несчастного случая", — говорится в сообщении.

Смертность в Украине

Как пишет Википедия, из 100 000 новорожденных украинцев, по статистике, 790 человек умрут в возрасте до одного года. 10 000 украинцев не доживут до 35 лет и 25 000 – до 60 лет. Из этих 100 000 восьмерых погубит туберкулез, двое умрут от последствий ВИЧ, 184 – от онкологических заболеваний, 16 человек погубит алкоголь, 12 разобьются в ДТП, пять человек утонут. Кроме того, 12 человек покончат жизнь самоубийством.

Практически каждый второй мужчина не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до 65 лет равна 77,3 %.

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Более 90% смертей в Украине вызвано неинфекционными заболеваниями.

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