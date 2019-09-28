В Черкасской области фура столкнулась с маршруткой: пятеро пострадавших (фото)

Фото: ГУ Наполиции в Черкасской области

Утром в субботу, 28 сентября, на 152 км трассы Одесса – Киев близ Жашкова грузовик DAF столкнулся с маршрутными автобусом Mercedes Sprinter, в результате чего пострадали пять человек, которых госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Черкасской области.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

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В полиции уточнили, что обстоятельства аварии будут выяснены в ходе следствия.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м километре трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Далее виновника ДТП протащило вперед, и он въехал еще в одну машину на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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