В Черкасской области контрразведка задержала агента ФСБ при получении секретных документов

/ Фото: СБУ

В Черкасской области контрразведчики СБУ задержали агента российского ФСБ при получении секретных материалов оборонной сферы Украины.

Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины.

/ Фото: СБУ

Оперативники и следователи СБ Украины установили, что житель Черкасской был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передачи разведывательной информации по обороноспособности Украины. Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена — Ред.) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту трассы Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР". Реклама Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

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