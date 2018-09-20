В Черкасской области люди перекрыли трассу, требуя ее ремонта

Жители села Геронимовка Черкасской области перекрыли дорогу на Кременчуг, которую чиновники еще месяц назад обещали капитально отремонтировать. При этом на трассе до сих пор не залатано ни одной ямки.

По словам местного жителя, водителя Максима Кучеренко, ему не раз приходилось ремонтировать машину, поврежденную на дороге от Геронимовки до Черкасс.

"Колесо, если можно будет сделать, если оно ремонтируется, то гривен на 300 – выровнять диск, а если резина разрублена, то, сами понимаете – покупка нового колеса", – пожаловался он.

Водитель показал, по каким ямам он ехал, спеша присоединиться к протесту, который устроили полсотни жителей Геронимовки и соседнего села Русская Поляна. Люди перекрыли дорогу Канев-Чигирин-Кременчуг.

По их словам, во время предыдущей акции, представители Облавтодора обещали капитально отремонтировать как минимум самый аварийный участок, однако до сих пор никаких работ на дороге так и не видели.

Стоит отметить, что, несмотря на перекрытую дорогу, заторов не возникло – работники полиции пускали машины в объезд. В свою очередь, возмущенные жители не расходятся.

"Пока не начнут ремонт, хоть какой-то ремонт этой дороги, мы поедем домой, сделаем свои дела, и приедем сюда опять, нужно будет – привезем палатку, привезем еду, и тут будем ночевать – до завтрашнего дня будем ждать, чтобы начали ремонт", – предупредила жительница Геронимовки Валентина Кононюк.

Еще один участник акции, Николай Шевченко, заявил, что протестующие решили не прекращать пикет и разбиться на смены, постоянно сменяя друг друга.

Успокаивать участников акции приехали чиновники из областной администрации и службы автодорог, которые уверяли, что были готовы вовремя начать работы, но тендер сорвался.

"Участник тендера подал свои замечания на Антимонопольный комитет, потому 31 августа была заблокировано Антимонопольным комитетом процедура осуществления закупки", – объяснил Геннадий Андреев, заместитель начальника Службы автомобильных дорог Черкасской области.

Жалобу в Антимонопольном комитете рассмотрят через 10 дней. То есть, капитальный ремонт дороги может начаться не раньше, чем в середине октября. А в областной администрации утверждают, что уже с завтрашнего дня начнут делать ямочный ремонт. В свою очередь, участники акции расходиться не планируют, пока не увидят это собственными глазами.

Напомним, ранее похожая ситуация возникла в Одесской области, где жители Раздельнянского района заблокировали движение по трассе Р-33. Местные жители и активисты, принимающие участие в блокаде, говорят, что их акция бессрочна и уйдут они только после того, как на дороге появится ремонтная техника, ведь сейчас на трассе – сплошные выбоины.

Также мы писали о заявлении главы "Укравтодора" Славомира Новака, который предположил, что Украина уже через пять лет может отказаться от проведения ямочного ремонта на основных автомобильных магистралях страны.