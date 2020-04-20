Требовал 1 млн долларов: в Черкасской области задержали "минера"

В Черкасской области на Пасху мужчина "заминировал" банкоматы и торговые центры, а за предотвращение взрывов требовал 1 миллион долларов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черкасской области.

"На Пасху в Городищенское отделение полиции позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что заминированы банкоматы и торговые центры. Чтобы взрывов не произошло, требовал денежные средства в сумме $1 млн", — сказано в сообщении.

Указанные объекты обследовали взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

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Также правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в преступлении. Нарушителю грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны проверила помещения здания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающую территорию.

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