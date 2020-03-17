В Черкасской области нашли задушенными трех маленьких детей

В Черкасской области нашли мертвыми трех детей. На их телах были следы удушения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как написали на сайте "Про все", женщина в одном из домов в селе Приднепровское Чернобаевского района нашла троих своих внуков без признаков жизни и сообщила об этом в полицию. На место выехали полицейские, следователи и руководство ГУНП в Черкасской области.

"В доме полицейские обнаружили тела трех детей в возрасте от четырех до девяти лет со следами удушения. Вместе с тем, проводя осмотр места происшествия, в придомовой постройке полицейские обнаружили отца погибших детей, который покончил жизнь самоубийством через повешение", – говорится на сайте правоохранителей.

Также известно, что погибшие дети – две девочки 2012 и 2015 года рождения и мальчик, который родился в 2010 году.

По факту убийства трех детей открыто уголовное производство.

Напомним, ранее в оккупированном Симферополе убили семилетнего ребенка. Тело мальчика нашли в салоне автомобиля. В числе подозреваемых – мать ребенка.

Кроме того, этой зимой в городе Голая Пристань Херсонской области едва не замерзла насмерть полугодовалая девочка – родители ребенка напились и просто забыли коляску на морозе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться