В Черкасской области похоронили воина, погибшего на Донбассе

В Черкасской области жители города Шполы простились с Олегом Реминным, старшим солдатом, механиком-водителем разведывательной роты 1 отдельной танковой Сиверской бригады. Воин погиб 4 октября 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил, под Марьинкой на Донбассе, в результате вражеского обстрела.

На церемонию прощания с бойцом, погибшим за независимость Украины, пришли сотни людей – товарищи по службе, друзья, руководители местной общины и района, жители города.

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В храке Святой Троицы состоялась панихида, которую отслужили священники украинской православной церкви. Перед захоронением состоялась гражданская панихида, на которой со словами сочувствия вышли те, кто знал погибшего – побратимы по службе, друзья и учителя.

Так, директор местной школы Светлана Сотник отметила, что Олег был одним из тех учеников, который больше всего любил жизнь и мечтал сделать свою семью счастливой.

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Капитан разведывательной роты Олег Обурко добавил, что Реминной был настоящим Героем – не на словах, а на деле, и доказал, что является патриотом, который любит свой народ и свою страну, не жалея себя, выполнял боевые задачи.

Воину было 33 года. У него остались мать, брать и дочь. 6 и 7 октября в Шполянской объединенной территориальной общине объявлены днями траура.

Напомним, 5 октября на Донбассе боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму.

А 4 октября на Донбассе боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня.

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