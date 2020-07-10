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В Черкасской области полицейский попался на вымогательстве взятки с коллеги

10 июля, 18:21

Руслан Ровик Руслан Ровик

Начальник требовал 500 долларов за непривлечение коллеги к ответственности

В Черкасской области начальнику управления патрульной полиции сообщили о подозрении в вымогательстве денег у сотрудника за непривлечение его к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщили на официальном сайте областной прокуратуры.

"Собрано достаточно доказательств, на основании которых одному из руководителей Управления патрульной полиции в Черкасской области сообщено о подозрении по факту вымогательства неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение, требовал у одного из сотрудников 500 долларов за непривлечение к дисциплинарной ответственности согласно результатам проведенной служебной проверки.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в вымогательстве 250 тысяч долларов уличили группировку из четырех человек во главе с заместителем одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

А в Киеве задержали мужчину, который за деньги предлагал бизнесмену "решить вопрос" с арендой земли в столице через чиновников Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Киеврады.

О том, как правильно ловить взяточников, смотрите видео:

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взятка полиция взяточник Черкасская область Нацполиция

Источник: Сегодня

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