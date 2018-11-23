В Черкасской области разоблачили банду грабителей

Вчера, 15:02

Преступники грабили храмы и клубы в селах


В Черкасской области полицейские разоблачили группу серийных воров, которые грабили храмы, клубы и офисы в селах. Преступники "охотились" за церковной утварью, золотыми украшениями и техникой. Мужчины не брезговали даже вином для причащения.

Поймали трех воров с поличным, когда они ночью выносили вещи из церкви. Во время обыска автомобиля и дома преступников полиция обнаружила украденное имущество.  Позже выяснилось, что участники банды были все ранее судимы. Также злоумышленники признались, что совершили почти 100 краж. Теперь грабителям грозит до шести лет заключения.

Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали банду профессиональных угонщиков элитных авто. Копы разрабатывали группировку на протяжении полугода и выяснили, что те пользовались электроникой, поддерживали конспирацию и вели слежку за жертвами.

А в Киеве квартирные воры, пытаясь уйти от погони, совершили наезд на двух полицейских и протаранили десять припаркованных автомобилей. Ранее члены банды уже находились под следствием за аналогичные преступления, еще один иностранец был неоднократно судим за квартирные кражи.
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