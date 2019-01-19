В Черкасской области руководитель районной ячейки общественной организации сбывал оружие
Мужчина был задержан после продажи за тысячу долларов автомата Калашникова
Руководитель районной ячейки одной из общественных организаций Черкасской области, который занимался противоправным сбытом оружия и боеприпасов, был разоблачен сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщил пресс-центр СБУ.
Мужчина хранил боеприпасы в одном из своих хозяйственных помещений, а сбывал их в Киеве, куда периодически выезжал.
Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районных центров Черкасской области после продажи за 1 тысячу долларов автомата Калашникова и более ста патронов калибра 7,62 мм. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее мы писали, что в Киеве будут судить мужчину за продажу оружия на 100 тысяч гривен. Мужчина продавал две реактивные противотанковые гранаты, два пистолета-пулемета "Скорпион", автомат АКСУ, две гранаты Ф-1 и запалы к ним.
А в конце прошлого года в столице задержали банду, которая занималась поставками оружия криминалитету.
Напомним, в сентябре в Киеве был задержан "оружейник", продававший на заказ оружие и боеприпасы. Продавались пистолеты, патроны и гранаты.
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