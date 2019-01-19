В Черкасской области руководитель районной ячейки общественной организации сбывал оружие

Мужчина был задержан после продажи за тысячу долларов автомата Калашникова

В Черкасской области руководитель районной ячейки общественной организации сбывал оружие //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/323/b2a/5c4323b2a3d43.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/323/b2a/5c4323b2a3d43.jpg 2019-01-19T15:21:00+02:00 Другие регионы Мужчина был задержан после продажи за тысячу долларов автомата Калашникова

Руководитель районной ячейки одной из общественных организаций Черкасской области, который занимался противоправным сбытом оружия и боеприпасов, был разоблачен сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщил пресс-центр СБУ.

Мужчина хранил боеприпасы в одном из своих хозяйственных помещений, а сбывал их в Киеве, куда периодически выезжал.







Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районных центров Черкасской области после продажи за 1 тысячу долларов автомата Калашникова и более ста патронов калибра 7,62 мм. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Киеве будут судить мужчину за продажу оружия на 100 тысяч гривен. Мужчина продавал две реактивные противотанковые гранаты, два пистолета-пулемета "Скорпион", автомат АКСУ, две гранаты Ф-1 и запалы к ним.

А в конце прошлого года в столице задержали банду, которая занималась поставками оружия криминалитету.

Напомним, в сентябре в Киеве был задержан "оружейник", продававший на заказ оружие и боеприпасы. Продавались пистолеты, патроны и гранаты.

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