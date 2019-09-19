В Черкасской области в жутком ДТП с маршруткой пострадали 10 человек

Фото: ГУНП в Черкасской области

В Черкасской области столкнулись рейсовый автобус и автомобиль BMW. В ДТП пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла около 18:00 18 сентября на трассе Канев – Чигирин – Кременчуг. В результате ДТП травмы получили восемь взрослых и два ребенка.

Фото: ГУНП в Черкасской области

"По данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что досудебное расследование продолжается.

Фото: ГУНП в Черкасской области

Также мы сообщали, что во Львовской области из-за столкновения микроавтобусов Iveco и Mercedes пострадали шесть человек.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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