В Черкасской области задержали взяточников от областного совета
Директор и главный бухгалтер коммунального предприятия брали деньги от местных предпринимателей
В Черкассах задержали на взятке должностных лиц коммунального предприятия областного совета. Как оказалось, директор и главный бухгалтер коммунального предприятия долгое время получали деньги от представителя коммерческой структуры.
"Данные лица организовали коррупционную схему получения неправомерной выгоды. Так, фигуранты за выделение в аренду коммерческой структуре земельного участка на территории предприятия систематически требовали и получали от ее представителя "вознаграждение". На данном участке планировалось установка электрозаправочных станций для электромобилей", – сообщают правоохранители.
Кроме официальной ежемесячной платы, что составляет 2500 гривен, фигуранты требовали дополнительно платить им еще 2500 тысяч гривен в течение действия договора аренды.
Во время проведения оперативных мероприятий злоумышленники были задержаны непосредственно после получения 10 тыс. гривен неправомерной выгоды, которые они требовали за первые четыре месяца пользования земельным участком.
В настоящее время проводятся меры по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности указанных лиц.
Напомним, ранее в Умани Черкасской области задержали доцента университета, который требовал от абитуриентов и студентов взятки за сдачу экзаменов.
Кроме этого, сообщалось, что в Харькове на взятке попался крупный чин Пограничной службы.
Также мы писали, что СБУ поймала на взятке подполковника Нацполиции в Одесской области.
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