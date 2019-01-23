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В Черкасской области задержали взяточников от областного совета

Сегодня, 16:46

Директор и главный бухгалтер коммунального предприятия брали деньги от местных предпринимателей

Фото: Нацполиция
В Черкасской области задержали взяточников от областного совета //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/87d/fce/5c487dfce3dfd.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/87d/fce/5c487dfce3dfd.jpg Другие регионы Директор и главный бухгалтер коммунального предприятия брали деньги от местных предпринимателей

В Черкассах задержали на взятке должностных лиц коммунального предприятия  областного совета. Как оказалось, директор и главный бухгалтер коммунального предприятия долгое время получали деньги от представителя коммерческой структуры.

"Данные лица организовали коррупционную схему получения неправомерной выгоды. Так, фигуранты за выделение в аренду коммерческой структуре земельного участка на территории предприятия систематически требовали и получали от ее представителя "вознаграждение". На данном участке планировалось установка электрозаправочных станций для электромобилей", – сообщают правоохранители.

Кроме официальной ежемесячной платы, что составляет 2500 гривен, фигуранты требовали дополнительно платить им еще 2500 тысяч гривен в течение действия договора аренды.

Во время проведения оперативных мероприятий злоумышленники были задержаны непосредственно после получения 10 тыс. гривен неправомерной выгоды, которые они требовали за первые четыре месяца пользования земельным участком.

В настоящее время проводятся меры по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности указанных лиц.

Напомним, ранее в Умани Черкасской области задержали доцента университета, который требовал от абитуриентов и студентов взятки за сдачу экзаменов.

Кроме этого, сообщалось, что в Харькове на взятке попался крупный чин Пограничной службы.

Также мы писали, что СБУ поймала на взятке подполковника Нацполиции в Одесской области.

 

деньги, взятка, облсовет, Черкасская область

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