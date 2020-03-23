В Черкасской области зафиксирован первый случай коронавируса

В Черкасской области зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной государственной администрации Роман Боднар.

"Есть первый лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-2019 в Черкасской области. Пациент в удовлетворительном состоянии. Он находится под постоянным наблюдением врачей Уманской инфекционной больницы, которые действуют согласно отработанному алгоритму Минздрава. Инфекционный бокс оснащен всей необходимой аппаратурой", – рассказал Боднар.

По его словам, семья инфицированного пациента также находится под наблюдением медиков.

"В области действует оперативный штаб. Все профильные службы работают в режиме 24/7. На эту минуту имеем цифру 1, как она будет меняться – зависит от вас и вашей самодисциплины!", – подчеркнул Боднар.

Реклама

Напоминаем, в каждой из областей Украины действуют горячие телефонные линии, на которые можно обратиться в случае возникновения вопросов по COVID-2019. Жители Черкасской области могут воспользоваться следующим номерам:

Отметим, по состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19.

В Черновцах перекрыли все въезды и выезды из города, а детям до 14 лет запретили выходить из дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Соответствующее распоряжение отдал мэр города Алексей Каспрук.

В то же время в Тернопольской области первый случай коронавируса обнаружили в священника. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама