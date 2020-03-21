Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

В Черновцах въезды в город заблокировали бетонными блоками

21 марта, 12:48

Руслан Ровик

Детям до 14 лет запрещено выходить из дома

В Черновцах перекроют все въезды и выезды из города, а детям до 14 лет запретят выходить из дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Соответствующее распоряжение отдал мэр города Алексей Каспрук, сообщили в городском совете.

"Управлению Патрульной полиции организовать полное перекрытие движения транспорта на въезд/выезд в Черновцы", – говорится в документе.

Дороги будут перекрыты бетонными блоками. Кроме того, детям запретили выходить из дома без сопровождения родителей.

"Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых", – говорится в видеообращении мэра.

Реклама

Каспрук добавил, что "ребенок должен выходить из дома только с важной целью, например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока".

Кроме того, в городе также будут приостановлены строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры.

В тренде
15 вражеских обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Также мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускались люди только в средствах индивидуальной защиты.

Кроме того, Каспрук обратился к президенту, премьер-министру и секретарю СНБО с просьбой о введении на территории области чрезвычайного положения.

По его словам, количество заболевших будет расти и необходимо ужесточить меры контроля над ситуацией, что позволит сделать введение чрезвычайного положения.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что в ближайшее время ограничения из-за коронавируса значительно ужесточат и настаивает на введении "тотального карантина".

Также мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Черновцы выезд коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусомУкраина
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)Запад
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирус
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирусЗапад
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной области
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной областиЗапад
Коронавирус в Черновцах: у двоих пациентов диагностировали пневмонию
Коронавирус в Черновцах: у двоих пациентов диагностировали пневмониюЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...