В Черновцах въезды в город заблокировали бетонными блоками

Детям до 14 лет запрещено выходить из дома

В Черновцах перекроют все въезды и выезды из города, а детям до 14 лет запретят выходить из дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Соответствующее распоряжение отдал мэр города Алексей Каспрук, сообщили в городском совете.

"Управлению Патрульной полиции организовать полное перекрытие движения транспорта на въезд/выезд в Черновцы", – говорится в документе.

Дороги будут перекрыты бетонными блоками. Кроме того, детям запретили выходить из дома без сопровождения родителей.

"Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых", – говорится в видеообращении мэра.

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Каспрук добавил, что "ребенок должен выходить из дома только с важной целью, например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока".

Кроме того, в городе также будут приостановлены строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры.

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Также мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускались люди только в средствах индивидуальной защиты.

Кроме того, Каспрук обратился к президенту, премьер-министру и секретарю СНБО с просьбой о введении на территории области чрезвычайного положения.

По его словам, количество заболевших будет расти и необходимо ужесточить меры контроля над ситуацией, что позволит сделать введение чрезвычайного положения.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что в ближайшее время ограничения из-за коронавируса значительно ужесточат и настаивает на введении "тотального карантина".

Также мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

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