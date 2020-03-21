В Черновцах въезды в город заблокировали бетонными блоками

В Черновцах перекроют все въезды и выезды из города, а детям до 14 лет запретят выходить из дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Соответствующее распоряжение отдал мэр города Алексей Каспрук, сообщили в городском совете.
"Управлению Патрульной полиции организовать полное перекрытие движения транспорта на въезд/выезд в Черновцы", – говорится в документе.
Дороги будут перекрыты бетонными блоками. Кроме того, детям запретили выходить из дома без сопровождения родителей.
"Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых", – говорится в видеообращении мэра.
Каспрук добавил, что "ребенок должен выходить из дома только с важной целью, например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока".
Кроме того, в городе также будут приостановлены строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры.
Также мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускались люди только в средствах индивидуальной защиты.
Кроме того, Каспрук обратился к президенту, премьер-министру и секретарю СНБО с просьбой о введении на территории области чрезвычайного положения.
По его словам, количество заболевших будет расти и необходимо ужесточить меры контроля над ситуацией, что позволит сделать введение чрезвычайного положения.
Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что в ближайшее время ограничения из-за коронавируса значительно ужесточат и настаивает на введении "тотального карантина".
Также мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.
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