В Черкасской области жители села сами собирают деньги на ремонт дороги

Люди не дождались помощи от государства и решили все взять в свои руки

Реклама

Жители села Русская Поляна Черкасской области собирают деньги на капитальный ремонт дороги. Активисты собрали уже половину суммы на укладку асфальта.

Как выяснилось, селяне уже отчаялись получить помощь от государства. Люди уже поставили на обочине дороги столик, останавливают автомобили и просят у водителей деньги.

"Мы собираем благотворительные взносы на ремонт дороги в сторону детского санатория" – объясняют активисты села.

Да и сами жители не отказываются помочь деньгами в сложном деле ремонта дорог. Владимир уже не первый раз дает деньги на латание дорог в Русской Поляне. Не сомневается – используют по назначению.

"Если бы я знал, что эти деньги пойдут куда-то налево, я не дал бы ни копейки. Просто, так сказать, немного доверия есть, то я даю" – объясняет Владимир.

Собирают средства местные активисты ежедневно уже целый месяц. Сегодня за час дежурства собрали шестьсот гривен. Суммы пожертвований – от пяти до пятисот гривен. Каждую копейку активисты учитывают: "Сюда записывается фамилия, имя, отчество каждого человека и сумма, которую человек пожертвует на эти цели".

Дорога, на которую собирают деньги, соединяет несколько деревень. На пути встречаются участки, обильно покрытые выбоинами. Ямочным ремонтом здесь уже не справиться – нужно стелить сплошное асфальтовое покрытие. На это необходимы почти триста тысяч гривен. Сельский глава объясняет: государственного финансирования недостаточно, поэтому и придумали такие благотворительные взносы. Люди собрали уже половину нужной суммы. Остальные средства надеются получить до конца октября, чтобы успеть отремонтировать дорогу к зиме.

Ранее в Кабинете министров заявили, что в ближайшие пять лет основные дороги у Украине будут приведены в хорошее состояние.

Также мы сообщали, что украинцы и турки уже строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама