Рубану вручили обвинительный акт
Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия
Руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, подозреваемого в планировании теракта против первых лиц государства, вручили обвинительный акт, сообщил адвокат Валентин Рыбин.
"21 января 2019 года в 18:00 вручен обвинительный акт Владимиру Рубану. Открыты ставки на то, в какой из судов Украины прокуратура направит это дело!", - написал его адвокат Рыбин на своей странице в Facebook в понедельник.
Как сообщалось, Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
Украинские правоохранители подозревают Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. По версии следствия, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".
9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Рубана.
1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.
Как уже сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что обвинение будет требовать для Савченко и Рубана максимальное наказание.
Кроме того, эксперты исследовательского института представили три схемы действий террористов. По одной из них, минометы могли расположиться на Трухановом острове, по второй – обстрел мог вестись с воды, в результате чего могли пострадать тысячи киевлян в центре столицы.
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