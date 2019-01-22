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Рубану вручили обвинительный акт

Сегодня, 00:09

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.
Рубану вручили обвинительный акт //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/642/a8f/5c4642a8f0bf7.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/642/a8f/5c4642a8f0bf7.jpg Украина Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия

Руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, подозреваемого в планировании теракта против первых лиц государства, вручили обвинительный акт, сообщил адвокат Валентин Рыбин.

"21 января 2019 года в 18:00 вручен обвинительный акт Владимиру Рубану. Открыты ставки на то, в какой из судов Украины прокуратура направит это дело!", - написал его адвокат Рыбин на своей странице в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Украинские правоохранители подозревают Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. По версии следствия, Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Рубана.

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранители завершили расследование в деле руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Как уже сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что обвинение будет требовать для Савченко и Рубана максимальное наказание.

Кроме того, эксперты исследовательского института представили три схемы действий террористов. По одной из них, минометы могли расположиться на Трухановом острове, по второй – обстрел мог вестись с воды, в результате чего могли пострадать тысячи киевлян в центре столицы.

адвокат, рубан, обвинительный акт

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Источник:

УНИАН

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