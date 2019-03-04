В Чернигове распылили газ на территории школы: семеро детей попали в больницу

После инцидента на самочувствие пожаловались девять учеников

Фото: Facebook

В Чернигове распылили газ на территории школы: семеро детей попали в больницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d91/428/5c6d9142815a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d91/428/5c6d9142815a4.jpg 2019-03-04T16:25:46+02:00 Другие регионы После инцидента на самочувствие пожаловались девять учеников

В Чернигове на территории школы №30 неизвестный распылил газовый баллончик. В результате инцидента девять учеников пожаловались на самочувствие.

"Девять детей пожаловались на состояние здоровья, семерых из них отвезли в больницу на обследование, двоих забрали родители", – сообщила спикер Черниговского городского отдела полиции Юлия Ковтун

Также он добавила, что сообщение о распылении газа поступило в полицию после полудня. Детей сразу же вывели из школы, а помещения проветрили. К обеду ситуация в школе стабилизировалась.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. О том, удалось ли найти виновника срыва учебного процесса, пока что не сообщается.

Напомним, недавно в школе города Надворная Ивано-Франковской области произошло ЧП. Один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. В результате, одну из учениц увезли на "скорой" в больницу.

Ранее мы писали, что из-за отравления неизвестным газом в средней общеобразовательной школе №9 Ужгорода в медучреждения обратились уже 13 школьников. Также в городе Белая Церковь девятиклассники распылили перцовый газ.

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