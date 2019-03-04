В Чернигове распылили газ на территории школы: семеро детей попали в больницу
После инцидента на самочувствие пожаловались девять учеников
В Чернигове на территории школы №30 неизвестный распылил газовый баллончик. В результате инцидента девять учеников пожаловались на самочувствие.
"Девять детей пожаловались на состояние здоровья, семерых из них отвезли в больницу на обследование, двоих забрали родители", – сообщила спикер Черниговского городского отдела полиции Юлия Ковтун
Также он добавила, что сообщение о распылении газа поступило в полицию после полудня. Детей сразу же вывели из школы, а помещения проветрили. К обеду ситуация в школе стабилизировалась.
На месте происшествия работали сотрудники полиции. О том, удалось ли найти виновника срыва учебного процесса, пока что не сообщается.
Напомним, недавно в школе города Надворная Ивано-Франковской области произошло ЧП. Один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. В результате, одну из учениц увезли на "скорой" в больницу.
Ранее мы писали, что из-за отравления неизвестным газом в средней общеобразовательной школе №9 Ужгорода в медучреждения обратились уже 13 школьников. Также в городе Белая Церковь девятиклассники распылили перцовый газ.
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