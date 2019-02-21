Во Львовской области дети в школе распылили перцовый газ

Пострадали два школьника

Фото: Facebook

Во Львовской области дети в школе распылили перцовый газ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d91/428/5c6d9142815a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d91/428/5c6d9142815a4.jpg 2019-02-21T06:45:00+02:00 Запад Пострадали два школьника

Во Львовской области в больницу доставили двоих школьников, у которых был диагностирован "химический ожог кожи лица". После оказания медицинской помощи детей отпустили домой.

"В школе, где произошло событие, работала следственно-оперативная группа и работники ювенальной превенции", – сообщают в полиции.

Полицейские предварительно установили, что после второго урока девятиклассник распылил газ из перцового баллончика в лицо семиклассника. Рядом стояла одноклассница пострадавшего, на которую тоже попала струя газа.

По словам старшего из учеников, он поступил так из-за словесного конфликта с семиклассником.

Как установили полицейские газовый баллончик парню приобрел его отец для самозащиты. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрен штраф, общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. Проводится досудебное расследование.

Напомним, недавно в школе города Надворная Ивано-Франковской области произошло ЧП. Один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. В результате, одну из учениц увезли на "скорой" в больницу.

Ранее мы писали, что из-за отравления неизвестным газом в средней общеобразовательной школе №9 г.Ужгород в медучреждения обратились уже 13 школьников.

Также в городе Белая Церковь девятиклассники распылили перцовый газ.

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