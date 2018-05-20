Жуткая авария в Чернигове: внедорожник сбил ребенка и скрылся

Сегодня, 13:02

После инцидента водитель скрылся с места ДТП, попутно выбросив пакетики с белым порошком


Фото: cheline.com.ua

Фото: cheline.com.ua

Фото: cheline.com.ua

Фото: cheline.com.ua

В Чернигове водитель внедорожника сбил 11-летнего мальчика-велосипедиста и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-секретарь Черниговского отдела полиции ГУ ЧП в области Юлия Ковтун.

"По результатам работы полиции сделан план-схема места происшествия, осмотрен автомобиль (сейчас он на штрафплощадке), изъяты вещественные доказательства, опрошены свидетели. Найденное на обочине вещество белого цвета также изъято и направлено на экспертизу. Лица, находившиеся в автомобиле, установлены. Проводятся дальнейшие следственные действия с целью установления обстоятельств данного правонарушения. Сложившейся ситуации будет дана правовая оценка. Ход дела будет максимально публичным", – заявила Ковтун.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

Предположительно, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Ребенка госпитализировали: сейчас он находится в реанимации.

Не так давно в Киеве на проспекте Героев Сталинграда произошло ДТП. Nissan Juke сбил девушку на регулируемом пешеходном переходе.

А утром 17 мая на улице Героев Труда в Харькове на пешеходном переходе 28-летний водитель сбил 72-летнюю женщину
ДТП, ребенок, Чернигов, внедорожник
Источник:

УНИАН

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