В Харькове под колесами Audi погибла женщина

Сегодня, 10:43

Смертельное ДТП произошло на пешеходном переходе

Фото: пресс-служба патрульной полиции Харькова
Фото: пресс-служба патрульной полиции Харькова

Утром 17 мая на улице Героев Труда в Харькове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – на пешеходном переходе 28-летний водитель сбил 72-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полицейских, водитель автомобиля Audi A6, который, по предварительным данным, превысил разрешенную скорость, наехал на пешехода. В результате аварии от полученных травм женщина скончалась на месте.

Происшествие было зарегистрировано в журнале Единого учета правонарушений. Сейчас водителя опрашивают сотрудники следственно-оперативной группы. Решается вопрос о квалификации происшествия и выясняются обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Николаевской области произошла крупная авария – столкнулись рейсовый пассажирский автобус, зерновоз и микроавтобус Вооруженных сил Украины. В результате столкновения пострадали 10 человек.

Перед этим в Днепре неизвестный угнал автомобиль BMW на литовских номерах. В погоне, пытаясь уйти от полиции, угонщик насмерть сбил женщину-велосипедистку.

А ранее в Днепре на улице Набережной Заводской Новокодацкого района произошло смертельное ДТП, в котором погибли две женщины – пассажирка машины скончалась на месте, а прохожая, которую сбили на пешеходной зоне, умерла в машине скорой помощи во время транспортировки в больницу.
ДТП, Харьков, смертельное ДТП

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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