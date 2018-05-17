В Харькове под колесами Audi погибла женщина

Утром 17 мая на улице Героев Труда в Харькове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – на пешеходном переходе 28-летний водитель сбил 72-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полицейских, водитель автомобиля Audi A6, который, по предварительным данным, превысил разрешенную скорость, наехал на пешехода. В результате аварии от полученных травм женщина скончалась на месте.





Происшествие было зарегистрировано в журнале Единого учета правонарушений. Сейчас водителя опрашивают сотрудники следственно-оперативной группы. Решается вопрос о квалификации происшествия и выясняются обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Николаевской области произошла крупная авария – столкнулись рейсовый пассажирский автобус, зерновоз и микроавтобус Вооруженных сил Украины. В результате столкновения пострадали 10 человек.

Перед этим в Днепре неизвестный угнал автомобиль BMW на литовских номерах. В погоне, пытаясь уйти от полиции, угонщик насмерть сбил женщину-велосипедистку.

А ранее в Днепре на улице Набережной Заводской Новокодацкого района произошло смертельное ДТП, в котором погибли две женщины – пассажирка машины скончалась на месте, а прохожая, которую сбили на пешеходной зоне, умерла в машине скорой помощи во время транспортировки в больницу.