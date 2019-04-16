В Чернигове возобновили отопительный сезон

Отопление детских садов будет осуществляться до четверга включительно, а возможно и до конца недели

Фото из открытых источников.

Городской совет Чернигова принял решение восстановить отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В ведомстве напомнили, что подачу тепла в городе прекратили еще 9 апреля, однако из-за похолодания было принято решение ее возобновить.

Во вторник, 16 апреля, в течение дня уже обогревались учебные заведения. Сообщается, что отопление детских садов будет осуществляться до четверга включительно, а возможно и до конца недели.

"Относительно отопления в многоэтажках жители могут обратиться за разъяснениями к теплоснабжающим кампаниям – "Тех-Нова" и"Облтеплокомунэнерго", проведя собрание жильцов. В случае поступления такой заявки, технической возможности подключить дом к теплу на короткий срок и согласия жильцов конкретного дома с соответствующими финансовыми затратами для восстановления теплоснабжения, такая просьба может быть удовлетворена", – отметили в горсовете.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

А пока в Украине немного подпортилась погода, на юге США бушуют смерчи. Последствия разгулявшейся стихии ощутили на себе 80 млн американцев. Очевидцы сообщают о 16 торнадо в южных штатах США. Жертвами стихии стали не менее восьми человек и еще десятки пострадавших. Смотрите об этом в сюжете "Сегодня".

Фото: Reuters

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