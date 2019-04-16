Дожди, мокрый снег и температурные качели: синоптики рассказали о погоде в Украине

Местами сегодня будет всего пять градусов тепла, а в некоторых областях потеплеет до +15

Фото: Сегодня

Сегодня Украину накроют дожди, а в западных областях даже ожидается мокрый снег. Местами температура будет всего 5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прохладней всего синоптики обещают погоду на западе. Там ожидается всего 5-8 градусов выше нуля и только на Закарпатье до +15. Везде будут идти дожди с мокрым снегом.

В центральных, северных и южных областях тоже дожди и температура воздуха 9-12 градусов. В Киевской области максимум сегодня +11.

Самой теплой будет погода на востоке. Там синоптики обещают 13-15 градусов, но будет мокро.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

А пока в Украине немного подпортилась погода, на юге США бушуют смерчи. Последствия разгулявшейся стихии ощутили на себе 80 млн американцев. Очевидцы сообщают о 16 торнадо в южных штатах США. Жертвами стихии стали не менее восьми человек и еще десятки пострадавших. Смотрите об этом в сюжете "Сегодня".

Фото: Reuters

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