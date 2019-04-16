Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Дожди, мокрый снег и температурные качели: синоптики рассказали о погоде в Украине

Сегодня, 09:04

Местами сегодня будет всего пять градусов тепла, а в некоторых областях потеплеет до +15

Фото: Сегодня

Сегодня Украину накроют дожди, а в западных областях даже ожидается мокрый снег. Местами температура будет всего 5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прохладней всего синоптики обещают погоду на западе. Там ожидается всего 5-8 градусов выше нуля и только на Закарпатье до +15. Везде будут идти дожди с мокрым снегом.

В центральных, северных и южных областях тоже дожди и температура воздуха 9-12 градусов. В Киевской области максимум сегодня +11.

Самой теплой будет погода на востоке. Там синоптики обещают 13-15 градусов, но будет мокро.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать существенного потепления во второй половине апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

А пока в Украине немного подпортилась погода, на юге США бушуют смерчи. Последствия разгулявшейся стихии ощутили на себе 80 млн американцев. Очевидцы сообщают о 16 торнадо в южных штатах США. Жертвами стихии стали не менее восьми человек и еще десятки пострадавших. Смотрите об этом в сюжете "Сегодня".


Фото: Reuters

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег погода, синоптики, непогода, прогноз погоды, дожди, мокрый снег

Вы сейчас просматриваете новость " Дожди, мокрый снег и температурные качели: синоптики рассказали о погоде в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чикаго из-за снежной бури отменены сотни авиарейсов

Вчера, 02:21

Наиболее критическая ситуация сложилась в международном аэропорту О’Хара

В США выросло количество жертв торнадо: появились фото последствий

14 апреля, 16:37

Еще два человека погибли в результате стихии, обрушившейся на город Хэмилтон в штате Миссисипи

Торнадо в США – двое детей погибли, еще десяток людей ранены

14 апреля, 09:51

Метеорологи ожидают, что дальше буря направится на восток

На Индию обрушилась песчаная буря: яркое видео попало в сеть

10 апреля, 15:48

Стихия прокатилась по крупнейшим городам штата Раджастан и дошла даже до столичного Дели

Утяшева "сбежала" из страны с ребенком

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Топ-3 знака зодиака, которые забирают вашу энергию

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить

Растащат по кускам: журналист назвала претендентов на земли РФ

В Киеве мужчина получил две пули в живот из-за громких шуток

Очаровательная итальянка: эффектные фото
Загрузка...

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Реформа фискальной службы в четвертый раз: когда начнется и что изменится

Вчера, 07:38

Очередную попытку разделить ГФС на налоговую и таможенную службы контролирует МВФ

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Тимошенко о своем поражении: Украину ждет большая беда

Признания Пугачевой о причине развода: "Он надо мной издевался"

Кременчужанка покорила «Холостяка» своим внешним видом