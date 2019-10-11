В Черниговской области автобус столкнулся с микроавтобусом: 10 пострадавших

Рейсовый автобус попал в ДТП в селе Ольшана

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В Черниговской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen Т4 и маршрутного автобуса І-VAN, в результате которого пострадали 10 человек.

Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, авария случилась в селе Ольшана, Ичнянского района.

"В селе Ольшана Ичнянского района, по улице Славянской, на закругленном участке дороги в 10:22 10 октября. Водитель автомобиля Volkswagen Т4 не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом марки І-VAN сообщением "Ичня-Прилуки", в котором были 23 пассажира. В результате происшествия 10 пассажиров получили травмы", – говорится в сообщении.

Пятерых пострадавших доставили в Ичнянскую районную больницу, еще пятерым назначили амбулаторное лечение. По информации медиков, серьезных травм у пострадавших нет – в основном ушибы и стресс.

Напомним, недавно автодороге Львов – Шегини столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Медики оказывали помощь десяти пострадавшим.

Ранее во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan.

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