Автобус с детьми попал в ДТП во Львовской области: один погибший 14 раненых

Фото: ГУНП во Львовской области

Во Львовской области произошло страшное ДТП с участием автобуса с 49 детьми в салоне и двух легковушек. Погиб мужчина, еще 14 человек получили травмы, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария случилась в 20:50 4 сентября на трассе Киев – Чоп, между селами Дидилов и Банюнин, Каменка-Бугского района. Как выяснили копы, водитель Mercedes Vito, 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автобусом "Неоплан" и Volkswagen Jetta.

В результате ДТП погиб водитель Mercedes – мужчина скончался на месте происшествия. Кроме того, травмы получили 12 детей 10-12 лет, и оба водителя автобуса.

Отметим, что на момент столкновения в автобусе находилось 49 детей и двое взрослых из Черниговской области, а также двое водителей возрастом 53 и 66 лет, жители Чернигова. Пострадавших госпитализировали.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине произошло 86 702дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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