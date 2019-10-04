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Возле Львова грузовик столкнулся с маршруткой: десять пострадавших

4 октября, 19:03

На трассе не разминулись автомобиль «МАЗ» с маршрутным автобусом «БАЗ»

На автодороге "Львов – Шегини", между селами Зимна Вода и Конопница, что в Пустомытовском районе, сегодня столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение автомобиля "МАЗ" с маршрутным автобусом "БАЗ". Медики оказывали помощь десяти пострадавшим. Об этом сообщают в полиции.

На месте происшествия работают правоохранители. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии и личности всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan.

Напомним, недавно на Прикарпатье пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения одна пассажирка автобуса погибла на месте, двое — травмированы.

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Источник: Сегодня

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