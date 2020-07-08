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В Черниговской области депутат "отмыл" более 5 миллионов гривен – СМИ

8 июля, 08:38

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Политику уже сообщили о подозрении

В Черниговской области депутата райсовета уличили в завладении путем обмана более 5,1 млн гривен. Ему уже сообщили о подозрении.

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Как сообщает "Информатор", подозреваемый – депутат Талалаевского райсовета Черниговской области VII созыва Игорь Качур, член партии "Наш край", которую возглавляет народный депутат Сергей Шахов.

По данным пресс-службы Офиса генпрокурора, депутат сначала основал фермерское хозяйство. Потом, злоупотребляя своими полномочиями, он заключил с одним из ООО договор купли-продажи 2500 тонн кукурузы урожая 2018 года.

"По условиям договора общество внесло предоплату в сумме 196 тыс. 625 долларов США, что составило 5 млн 183 тыс. грн. Не собираясь выполнять договор, с целью легализации присвоенных путем обмана 5 100 000 грн, фермер проделал с ними финансовые операции", -рассказали в Офисе генпрокурора.

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Прокуроры и следователи Нацполиции провели обыски в фермерском хозяйстве и дома у депутата. Ему уже сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах и злоупотреблении полномочиями.

На данный момент следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция накажет руководство партии "Наш Край", в частности его лидеров – нардепов Сергея Шахова и Бориса Приходько, за массовое мероприятие в Батурине с нарушением норм карантина.

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