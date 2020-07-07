"Коронавирусный" форум в Батурине: в полиции рассказали, как накажут депутатов

Руководство партии "Наш Край", которое организовало в Батурине Черниговской области форум, привлекут к ответственности за нарушение карантина. Копы уже составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе местной полиции.

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Там рассказали, что политики, несмотря на введенные в стране противоэпидемические меры, допустили на своем мероприятии скопление людей.

"Постановление позволяет одновременное пребывание посетителей мероприятия из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров. Организатор должен принять меры по недопущению скопления посетителей. В частности, нанести временные маркировки для обеспечения соблюдения дистанции не менее 1,5 метра и обеспечить соблюдение масочного режима", - отметили копы.

Сейчас на организаторов форума в Батуринском доме культуры составили админпроколы по статье "нарушение правил карантина".

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"Санкция статьи предусматривает штраф от 17000 до 34000 гривен для физических лиц и от 34000 до 170000 гривен – для должностных лиц", – добавили в полиции и сообщили, что в ближайшее время протокол направят в суд.

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Напомним, форум в Батурине провели депутаты, которые недавно сами переболели коронавирусом. В частности, это – Сергей Шахов, который первый среди нардепов заразился COVID-19, и Борис Приходько, который затем заразился коронавирусом от Шахова.

Также мы сообщали, что после заражения Шахова в марте Верховная Рада ушла на карантин, а помещение парламента было решено продезинфицировать.

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