В Черниговской области Instagram-гадалка "наворожила" женщине на 50 тысяч гривен

В Черниговской области женщина решила воспользоваться услугами гадалки. Однако та ее обманула на 50 тысяч гривен.
Об этом говорится в постановлении Козелецкого районного суда Черниговской области.
Детали
Во время суда потерпевшие рассказала, что в ноябре в соцсети Instagram нашла гадалку. Она договорилась с ней, что та за 2 500 гривен проведет обряд, а также за 3 000 гривен за нее помолится.
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Гадалка оказалась мошенницей
Потерпевшая перевела подозреваемой 1 200 гривен. Остальные деньги она пообещала выплатить впоследствии, когда заработает. Однако мошенница убедила увеличить кредитный лимит на ее карте и сообщить ей все данные от онлайн-банкинга. После этого гадалка сняла средства со счета женщины. Когда потерпевшая спросила, зачем она это сделала, то та сказала, что скоро все вернет. В декабре женщина изменила код от онлайн-банкинга, однако мошенница попросила сказать ей его и та не отказала. Аферистка сняла еще 2 500 гривен.
Действия суда
Суд предоставил полиции доступ к банковским данным подозреваемой. Идет следствие.
Как уберечься от интернет-мошенников?
- Не предоставляйте свои данные.
- Проверяйте информацию.
- Защищайте пароли.
- Используйте двухфакторную аутентификацию (дополнительный уровень безопасности).
- Пользуйтесь официальными программами.
- Не переходите по сомнительным ссылкам.
- Отключите у мобильного оператора удаленную замену sim-карты.
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