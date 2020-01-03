В Черниговской области мужчина два года насиловал дочь-подростка

В городе Остер Черниговской области родной отец издевался над своей 14-летней дочерью – мужчина насиловал девочку на протяжении двух лет.
Как сообщает ЧЕline, 2 января к копам обратился начальник службы по делам семьи местного городского совета. После осмотра ребенка врач подтвердил, что девочку насиловали.
34-летнего горе-отца уже задержали и сообщили о подозрении. Если его вину докажут, мужчине грозит до 15 лет за решеткой.
Напомним, 19 декабря Верховна Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.
Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.
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