В Черниговской области мужчина два года насиловал дочь-подростка

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В городе Остер Черниговской области родной отец издевался над своей 14-летней дочерью – мужчина насиловал девочку на протяжении двух лет.

Как сообщает ЧЕline, 2 января к копам обратился начальник службы по делам семьи местного городского совета. После осмотра ребенка врач подтвердил, что девочку насиловали.

34-летнего горе-отца уже задержали и сообщили о подозрении. Если его вину докажут, мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, 19 декабря Верховна Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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