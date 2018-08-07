В Черниговской области на поминках отравились 11 человек

В Черниговской области во время поминального обеда в Варвинском районе отравились 11 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Пострадавшие с диагнозом "острая кишечная инфекция" были госпитализированы в Варвинскую центральную районную больницу, а также в больницы Прилук и города Пирятин Полтавской области.

Отравление произошло во время поминального обеда в селе Дащенки 1 августа, в этот же день были госпитализированы первые пострадавшие, а другие оказались на больничных койках в течение 3-5 августа. Больше всего больных – семеро – находятся в Варвинской ЦРБ.

Сейчас медики устанавливают окончательный диагноз, а ситуация находится на контроле Черниговского областного лабораторного центра Минздрава.

Напомним, ранее мы писали о массовом отравлении шаурмой в Киеве - число людей, которые оказались в больницах с острой кишечной инфекцией достигло 87.

Также стоит напомнить о массовом отравлении малышей в детском саду Одессы – там заболели около 50 детей.

А перед этим в Донецкой области в детском лагере "Орленок" отравились 94 человека.

Кроме того, не так давно было зафиксировано новое отравление в Николаевской области на частной базе отдыха "Сан Марино": пострадали 8 детей и 2 взрослых.