В Черниговской области несколько месяцев продолжаются масштабные пожары: названы причины

В Черниговской области за последние месяцы произошло около 600 пожаров: горят целые поля, леса и хозяйства.

Причиной такого количества пожаров в регионе спасатели называют человеческую халатность. Как выяснилось, много местных жителей сжигают остатки растений и сухую траву, чтобы не вывозить их на помойку. В связи этим спасатели вместе с экологами еженедельно устраивают рейды по селам, но на местных действуют только штрафы.

Кроме того, по словам медиков, дым при сжигании отходов может сильно навредить здоровью. При сжигании примерно тонны листьев выделяется 30 килограмм угарного газа, который очень вредный человеческого организма. Помимо этого, люди часто гибнут при тушении таких пожаров. В частности, в этом году на Черниговской области так погиб 78-летний мужчина.

Кроме того, в лесах и в степях Харьковской области продолжаются масштабные пожары: спасатели фиксируют в регионе до ста пожаров в день.

Не так давно в Запорожской области произошли 55 лесных пожаров. Спасатели выезжали на 19 пожаров в экосистемах, из них один – выезд на пожар в лесу, который охватил 0,03 гектара.