В Черниговской области от COVID-19 умер мужчина, сбежавший из больницы

В Черниговской области умер мужчина с коронавирусом COVID-19, который накануне пытался сбежать из больницы.
Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в области.
Согласно сообщению, в ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался убежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики совместными усилиями вернули пациента в лечебное учреждение.
"С момента оставления места обсервации до возвращения назад мужчина с другими людьми не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", - сказано в сообщении полиции.
Полиция продолжает нести службу по охране мест лечения COVID-19. Также правоохранители контролируют соблюдение установленных карантинных ограничений на территории Черниговской области.
Всего в Черниговской области лабораторно подтверждены 7 случаев заболевания коронавирусом, более 1300 человек находятся в самоизоляции после возвращения из-за границы или контактов с теми, у кого подтвержден коронавирус. Два населенных пункта – село Комаровка Борзнянского района и город Корюковка – признаны очагами распространения инфекционного заболевания.
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Напомним, по состоянию на 10:00 5 апреля в стране официально подтверждено 1251 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 25 человека выздоровели и еще для 32 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 156 новых случаев заражения.
В связи с этим по всей Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации. До 24 апреля действует карантин, на время которого закрыли школы, детсады, непродуктовые магазины, прекращены междугородние перевозки, закрыта граница.
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