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В Черниговской области похоронили депутата Валерия Давиденко

26 мая, 18:13

Руслан Ровик

Провести погибшего в последний путь пришли сотни людей

В Черниговской области похоронили народного депутата Валерия Давиденко, которого 23 мая нашли погибшим в собственном офисе – в последний путь его пришли проводить сотни людей.

Церемония прошла в родном городе погибшего – Носовке, рассказал помощник-консультант погибшего нардепа Юрий Музыка, сообщает "Укринформ".

"Людей было очень много, наверное, тысяча, если не больше. Проститься с народным депутатом приехали практически со всей Черниговской области – я видел представителей всех районов, не только тех, которые входят в его 208 округ. Были также председатели Черниговской облгосадминистрации и областного совета, народные депутаты, руководство партии, представители общественности", – рассказал он.

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По словам Музыки, отпевали покойника в доме его матери, куда накануне из Киева доставили тело погибшего. Оттуда пешком его понесли на городское кладбище.

Люди шли час. Гроб несли одноклассники Давыденко, один из них – народный депутат Борис Приходько. Цветов было так много, что для них выделили отдельный микроавтобус.

Напомним, народного депутата Валерия Давиденко нашли мертвым с огнестрельным ранением в его офисе. Как заявлял народный депутат Сергей Шахов, по его мнению, Валерия Давиденко убили, а версию с самоубийством он отвергает.

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