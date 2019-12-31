В Черниговской области поймали банду, пытавшую бизнесмена (фото и видео)

Злоумышленники вынесли из квартиры мужчины больше 100 000 гривен, документы, ценности и ружье

Фото: ГУ Нацполиции Черниговской области

В селе Клочков Черниговской области полиция обезвредила группу дерзких разбойников, которые пытали предпринимателя и ограбили его. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Так, под утро 10 декабря несколько человек в масках разбили окно и проникли в дом местного предпринимателя. Применяя физическое насилие, они стали вымогать у него деньги.

"Злоумышленники дали понять хозяину, что хорошо знают о его состоянии и поэтому без добычи из дома не уйдут. Чтобы сохранить здоровье, предприниматель вынужден был признаться, где прячет ценности. В результате злодеи вынесли из квартиры больше 100 000 гривен, документы, ценности и ружье", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что при анализе преступления оперативники обратили внимание на профессиональный почерк разбойников и вскоре вышли на преступную группу из числа жителей Черниговской области.

"Полицейские задержали нескольких мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, ранее судимых за аналогичные разбои, грабежи, а также более тяжкие преступления. Злоумышленникам объявлено о подозрении, полиция изъяла у них вещественные доказательства, которые безоговорочно доказывают, что это именно они совершили разбойное нападение", – уточнили в полиции.

Избитый бизнесмен до сих пор проходит длительный курс реабилитации после перенесенных пыток и издевательств.

Дело расследуется по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, сочетающийся с проникновением в жилище). Мужчинам грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Не так давно полиция Киевской области задержала четырех иностранцев, которые подозреваются в жестоком разбойном нападении на супругов-пенсионеров в селе Андреевка.

Напомним, буковинские полицейские разыскивают нападающих, которые ворвались в дом пенсионеров, жестоко избили хозяев и вымогали деньги.

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