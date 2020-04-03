В Черниговской области пожар на 10 гектаров тушат с помощью авиации (фото)

В Черниговской области начался масштабный пожар в лесу, к тушению уже привлечена авиация. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Согласно информации, о пожаре сообщили в 12:20 в оперативно-координационный центр управления ГСЧС Украины. Горит настил в лесу и сухая трава на поле общей площадью около 9 га вблизи села Евминка Козелецкого района.

"К тушению пожара были привлечены 63 работника и 12 единиц техники. Также для тушения пожара задействованы 2 самолета Ан-32П специального авиационного отряда ГСЧС Украины. По состоянию на 17:30 пожар локализован на общей площади 10 га (из них – 5 га настила в лесу и 5 га сухой травы). Авиацией ГСЧС Украины осуществлено два сброса воды", – написали в сообщении.

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Напомним, в Житомирской области масштабный лесной пожар уничтожил 100 гектаров соснового молодняка. Пламя вспыхнуло из-за сжигания сухой травы, а жара и сильный ветер быстро его разнесли. Кроме того, в Коростенском районе огонь уничтожил еще и шесть дач.

Кроме того, мы писали, как на столичном Виноградаре днем 3 апреля, в районе улицы гетмана Выговского вспыхнул масштабный пожар. Из-за сильного задымления в районе пожара полиция перекрыла движение транспорта.

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