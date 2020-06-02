В Черниговской области пьяный водитель устроил "гонки" с полицией (видео)

Водитель врезался в забор, на него составили три админпротокола

В Черниговской области полицейские задержали пьяного водителя, который решил устроить гонки с патрульными и сбежать от ответственности.

Об этом сообщили в областном управлении патрульной полиции.

"Патрульные получили ориентировку через линию 102 об автомобиле Volkswagen, водитель которого двигался по автодороге М-01 "Киев – Черниов – Новые Яриловичи" грубо нарушает правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

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Вскоре, недалеко от села Красное, под Черниговом, полицейские заметили подозреваемого и потребовали от него остановиться. Однако водитель проигнорировал требование и попытался сбежать.

Патрульные с помощью спецсигналов пытались остановить машину, но мужчина ускорил движение, игнорируя требования полицейских и направился в сторону Чернигова. В надежде спрятаться от инспекторов, водитель заехал в частный сектор, где его остановил забор.

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У водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, а проверка с помощью алкотестера показала 1,04 промилле (при норме в 0,2 промилле).

На нарушителя составили три административных протокола, по статьям "управление в состоянии опьянения", "нарушение правил дорожного движения, приведшее к ДТП" и "невыполнении требований об остановке". Автомобиль эвакуирован на штрафплощадку.

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Ранее сообщалось, что в центре Киева пьяный водитель устроил гонки с полицией и не одно ДТП.

Также новости "Сегодня" писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

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