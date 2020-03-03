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В Черниговской области школьница забеременела от 58-летнего мужчины

3 марта, 11:32

Руслан Ровик

"Любовник" школьницы по возрасту годится ей в дедушки

В Черниговской области за интимную связь со школьницей задержали 58-летнего мужчину.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, о "тесных" отношениях девочки с человеком, который годился ей в дедушки, стало известно после того, как она обратилась к врачам в связи с беременностью.

"Несовершеннолетняя рассказала стражам порядка, что имела длительные интимные отношения с мужчиной. Полиция обоснованно подозревает в содеянном мужчину 1962 года рождения. Он во всем признался и дал правдивые показания. Его задержали", - говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по статье "изнасилование лица, не достигшего 14 лет, независимо от ее добровольного согласия", которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что в Ужгороде 26-летнего военнослужащего Нацгвардии задержали за изнасилование несовершеннолетней девушки. Над 17-летней девушкой поиздевались в День влюбленных – 14 февраля.

Местный правозащитник Роман Келемен выяснил, что военный приехал на Закарпатье "наводить порядок и бороться с преступностью" после стрельбы в Мукачево.

Стоит напомнить также, что 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь стражи порядка и сотрудники учебных заведений.

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педофилы изнасилование беременная школьница черниговская область

Источник: Сегодня

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