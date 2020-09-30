В Черниговской области школьницы станцевали тверк у памятника погибшим на Донбассе (видео)

Теперь девушкам и их родителям грозит штраф

В Черниговской области четверо школьниц из поселка Талалаевка станцевали тверк на плитах мемориала погибшим воинам АТО. Девочками уже занялась полиция.

Реклама

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Анонимно Чернигов".

Видео: Telegram-канал/Анонимно Чернигов

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, полицейские составили на двух 16-летних подростков админпротоколы. Теперь им грозит штраф от 51 до 119 грн или общественные работы от 40 до 60 часов, или административный арест до 15 суток.

Двум другим девочкам 13 лет, поэтому протоколы составили на родителей. За это им грозит от 850 до 1700 грн штрафа.

Все протоколы направили в суд, который изберет наказание.

В тренде В Одессе мощный ливень затопил улицы и ломал деревья: фото и видео

Реклама

Кроме того, ювенальный полицейский уже провел профилактическую работу с администрацией школы, где учатся подростки, и с учениками. А "Талалаевский союз участников АТО" запланировал встречи с учителями и проведение дополнительных классных часов для патриотического воспитания.

Позже глава "Талалаевского союза участников АТО" Богуслав Барсук на своей странице в Facebook опубликовал видео, где школьницы просят прощения.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе пьяный мужчина поджег флаг Украины.

Также напомним, в Сумах надругались над могилой Героя Украины.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама