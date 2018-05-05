В Черниговской области контрактник погиб под колесами БМП

На полигоне в Черниговской области солдат-контрактник погиб из-за наезда БМП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"04.05.2018 около 17:00 на общевойсковом полигоне СМТ Гончаровское Черниговской области, военнослужащий военной службы по контракту механик-водитель одной из воинских частей, находясь за рулем БМП, совершил наезд на солдата-контрактника – военнослужащего своей же военной части, 1996 г.р.", – говорится в сообщении.

Сразу после наезда на место происшествия вызвали медицинского работника, но спасти пострадавшего не удалось. Оба военнослужащие были в состоянии алкогольного опьянения. В крови виновника трагедии обнаружили 0,44 промилле алкоголя.

Отмечается, что после проведения бригадных тактических учений вблизи полигона они должны были ремонтировать боевые машины. Но перед проведением ремонтных работ оба контрактники приобрели в ближайшем поселке алкогольные напитки. Виновник трагедии, закончив ремонт, решил подъехать к другой БМП с целью взятия ее на буксир. Однако он не заметил другого военного, который лег отдыхать вблизи второй БМП.

"По факту гибели военнослужащего 04.05.2018 года Черниговским районным отделением полиции ГУНП в Черниговской области зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины", – добавили в прокуратуре.

Напомним, в Тернопольской области военный-контрактник убил двух женщин.

Кроме того, на Донбассе нашли тело мужчины в военной форме.