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В Черниговской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик: трое погибших, 15 пострадавших

17 декабря, 08:03

В ДТП попал пассажирский автобус сообщением Херсон - Москва

ДТП. Фото: Полтавщина

ДТП. Фото: Полтавщина

В Черниговской области произошло масштабное ДТП – столкнулись пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва и грузовик. Жертвами аварии стали три человека.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, автобус и грузовик не разминулись на дороге вблизи села Мосты Бахмачского района 16 декабря в 22:40. В результате столкновения погибли три человека, еще 15 госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

"Подразделения ГСЧС привлекались для деблокирования пострадавших", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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