В Черниговской области вор поджег дом и погиб в пожаре (фото)

Похититель выносил вещи из дома, пока хозяев не было

В Черниговской области вор после кражи поджег дом. Однако надышавшись угарным газом, мужчина погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

По данным правоохранителей, в селе Новый Белоус во время тушения пожара нашли тело мужчины, 1998 года рождения.

Копы установили, что хозяев дома не было уже несколько дней. За это время в их двор проникли неизвестные и завладели автомобилем ВАЗ-2108. Также в течение этого времени они постоянно похищали из дома разные вещи (лодка, инструменты и т. д.).

Один из мужчин поджег дом, но сам выбраться не смог. Он надышался угарным газом и умер. Ранее этого человека арестовали по подозрению в восьми автоугонах и полутора десятках краж, но суд отпустил его под залог.

Его сообщника полиция уже задержала. Следователи открыли производство.

Напомним, в Ивано-Франковской области сгорел частный жилой дом. На месте пожара спасатели обнаружили тела двух человек.

Кроме того, мы писали, что на месте пожара в полтавском кинотеатре обнаружили труп.

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