В Черниговской области задержали "черных лесорубов"

В Черниговской области полицейские разоблачили и задержали группу "черных лесорубов". Преступники занимались незаконной вырубкой дуба, его сбытом и экспортом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как выяснилось, в преступную группу входили местные жители. Кроме того, злоумышленники подделывали документы, якобы подтверждающие законность вырубки и продажи древесины. На данный момент правоохранители задержали пятерых мужчин и провели обыски по месту хранения древесины и по месту жительства фигурантов. Во время обысков изъяли бензопилы и бревна дубов на общую сумму более одного миллиона гривен.

"По данному факту следственными Главного управления Нацполиции в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")", – отметили в полиции.

Напомним, ранее мы писали об ужесточении наказания за контрабанду леса. Верховная Рада одобрила законопроект, авторы которое предполагают, что серьезные тюремные сроки остановят контрабандистов.

Между тем, по данным Госслужбы статистики, за последние 10 лет в Украине было вырублено более четырех миллионов гектаров леса. Еще десять лет назад их было на четверть больше.