Под Славянском народный мститель "наказал" пятерых парней за вырубку леса

В полиции предполагают, пострадавшие действительно могли вырубать лес, но было ли это законно, еще выясняют

Под Славянском в Донецкой области неизвестный подстрелил пятерых людей. Они якобы приехали рыбачить, когда неизвестный из охотничьего ружья открыл по ним огонь. По городу ходят слухи, мол, какой-то "народный мститель" действительно стрелял, но жертвами его были не рыбаки.

Неизвестный прострелил ноги пятерым парням, а затем облил бензином и поджег грузовик, на котором они приехали. Раненым – от 18-ти до 24-х лет. Врачи сохранили им конечности.

Местные рыбаки говорят, что раненые ребята лукавят – и приезжали не ловит рыбу, а рубить лес.

В полиции предполагают, пострадавшие действительно могли вырубать лес, но было ли это законно, еще выясняют.

Личность стрелка пока не установили.

Ранее сообщалось, что в результате драки из-за украинского флага, которая произошла 6 сентября в Славянске, местный активист Василий Хоменко задержан, еще один участник потасовки, Денис Головченко, попал в больницу. По версии потерпевшего Хоменко, пока он находился в заведении общепита, группа людей сняла флаги с его автомобиля.

Другая сторона обвиняет славянского активиста в нападении на них с битой и мачете, а также в избиении.

Также мы писали, что на рынке Славянска вспыхнул мощный пожар.