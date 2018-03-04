В Чигирине горел монастырь: погибла пожилая служительница

В Чигирине Черкасской области произошел пожар в Свято-Троицком монастыре, в котором погибла его служительница. Об этом сообщает пресс-служба местного ГСЧС.

"Во время проведения в задымленном помещении, спасатели нашли на месте пожара и вынесли в безопасное место женщину без признаков жизни. Попытки врачей бригады скорой помощи вернуть женщину к жизни оказались тщетными. Погибшей оказалась 53-летняя служительница", – говорится в сообщении.

На данный момент пожар полностью ликвидировали. Его причина устанавливается.

Напомним, недавно во Львове горело недействующее помещение предприятие "Львовский инструментальный завод", что на улице Замарстыновской.

Также во Львове горело одно из зданий, принадлежащее заводу "Электрон".

А в Хмельницкой области горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий. Пожар, о котором спасатели узнали от работников предприятия, произошел поздним вечером первого мая. Пожар площадью 350 квадратных метров спасатели потушили примерно за 40 минут. На ликвидации пожара работали 21 человек личного состава.



